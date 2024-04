Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auf Betrüger hereingefallen

Erfurt (ots)

Auf der Suche nach einer Geldanlage wurde ein Erfurter in den vergangenen Tagen Opfer von Betrügern. Der 38-Jährige hatte sich im Internet über Investment Möglichkeiten informiert. Dabei gelangte er auf eine Webseite für Kryptowährung. Er meldete sich an und bezahlte dafür fast 250 Euro. Anschließend wurde er von einem vermeintlichen Broker angerufen, der ihn dazu drängte Geld zu investieren. Mit der Aussicht auf einen angeblich hohen Gewinn, überwies der 38-Jährige 1.000 Euro an die Betrüger. Als ihm ein angeblicher Gewinn nicht ausgezahlt wurde, bemerkte der Mann den Betrug. Er erstattete Anzeige bei der Polizei. (SE)

