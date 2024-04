Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Flüchtiger Fahrzeugführer gestellt

Sömmerda (ots)

Am Abend des 06.04.2024 wollten Beamte der PI Sömmerda einen Pkw der Marke Mercedes in der Ortslage Sömmerda einer Verkehrskontrolle unterziehen. Als die Beamten die entsprechenden Anhaltesignale setzten, beschleunigte der Fahrzeugführer stark und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Hierbei überfuhr er unter anderem auch mehrere rote Ampeln. In der Ortslage Sprötau stellte der Fahrzeugführer sein augenscheinlich nicht mehr funktionsfähiges Fahrzeug ab und versuchte fußläufig zu flüchten. Dabei konnte er durch die Beamten gestellt werden. Es stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Den Fluchtfahrer erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen. (LM)

