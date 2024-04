Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher auf frischer Tat gestellt

Erfurt (ots)

Am Morgen des 7. April 2024 meldete ein aufmerksamer Bürger über den Polizeinotruf, dass in diesem Moment eine männliche Person gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus im Stadtteil Johannesvorstadt einbricht. Unverzüglich begaben sich mehrere Streifenwagen zum Einsatzort und konnten den Langfinger auf frischer Tat stellen. Der polizeibekannte 25-Jährige war bereits bis zum Kellerbereich vorgedrungen, scheiterte jedoch an der verschlossenen Kellertür. Der Mann wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft mit einer Anzeige im Gepäck wieder auf freien Fuß gesetzt.(KM)

