Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Hunde reißen Schafe

Einbruch in Vereinsheim

Altena (ots)

Zwei Hunde haben am Dienstag Schafe auf einer Wiese am Rüssenberg gerissen. Als eine Berechtigte im Auftrag des Schaf-Besitzers am Morgen auf der Wiese nach den Schafen schaute, fand sie zwei tote und zwei verletzte Tiere vor. Zwei weitere Schafe fehlten, dafür lagen die "Täter" vor Ort. Die Besitzer der Hunde waren bekannt und holten sie später ab. Die Polizei fertigte einen Bericht für das städtische Ordnungsamt.

Unbekannte sind im Laufe der vergangenen Tage in ein Vereinsheim an der Werdohler Straße eingebrochen. Am Dienstag gegen 12 Uhr stellte ein Vereinsmitglied fest, dass ein Fenster beschädigt war und offenstand. Offenbar wurde das Fenster mit einem Stein eingeworfen und eine Person kletterte in die Räume. Gestohlen wurde nach bisherigen Stand nichts. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell