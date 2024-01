Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrzeugeinbrüche/ Notruf-Missbrauch/ Feuer im Altkleidercontainer

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht wurde in der Nacht zum Dienstag an der Mittelstraße ein Renault Kangoo aufgebrochen. Als der Fahrer am Morgen zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass das Schloss an der Fahrerseite durchdrehte. Offenbar wurde das Schloss geknackt, der Wagen durchwühlt und eine Metabo-Bohrmaschine gestohlen. An der Weißenburger Straße wurde in derselben Nacht ein Caddy aufgebrochen. Ein Nachbar bemerkte den Wagen mit der offenen Hintertür gegen 5 Uhr und informierte den Inhaber. Wie der Inhaber feststellte, wurden mehrere Elektrowerkzeuge gestohlen: Bohrhammer, mehrere Akkuschrauber, Ladegeräte (alles Bosch) sowie eine Festool-Schleifmaschine. Der Wagen stand seit etwa 21 Uhr an der Straße.

Feuerwehr und Polizei rückten am Dienstagnachmittag gegen 17.15 Uhr zu einem angeblichen Container-Brand zur Westschule an der Kölner Straße aus. Dort brannte allerdings nichts. Der Notruf konnte zurückverfolgt werden zu einer 21-jährigen Frau, die inzwischen fast täglich in Erscheinung tritt. Sie bekam eine weitere Strafanzeige wegen Missbrauchs von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln.

Tatsächlich brannte gegen 22 Uhr ein stählerner Altkleider-Container an der Gustavstraße. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Behälter wurde komplett zerstört. Die Feuerwehr ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell