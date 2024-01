Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Überfall auf Fußgänger - Drei Männer flüchtig

Plettenberg (ots)

Ein 39-jähriger Plettenberger wurde am Dienstagabend an der Bahnhofstraße beraubt. Gegen 22.15 Uhr lief der Mann über den Fußweg unterhalb der alten Lennebrücke. Wie er später der Polizei berichtete, bekam er von hinten einen Schlag in den Nacken. Drei junge Männer standen neben ihm. Einer hielt einer schwarzen Pistole unbekannter Art in der Hand. Als sich der 39-Jährige weigerte, Geld auszuhändigen, kam es zu einer Rangelei, bei der er mehrere Schläge ins Gesicht erhielt. Eine Zeugin wurde auf die Situation aufmerksam und schrie zu dem Tatort herüber. Darauf ergriffen die Täter die Flucht. Das verletzte Opfer rannte nach Hause und holte von dort die Polizei. Der Rettungsdienst untersuchte ihn vor Ort. Eine Fahndung nach den Räubern verlief ohne Erfolg. Die Polizei sicherte Spuren. Die Unbekannten wurden auf etwa 20 Jahre geschätzt und sind schlank. Sie sprachen Deutsch und trugen schwarze Kapuzenjacken. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. Wem sind die drei jungen Männer möglicherweise aufgefallen? (cris)

