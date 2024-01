Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher auf der Flucht beobachtet/ Frau beim Schneeschippen von Hund gebissen/ Ladendiebin

Iserlohn (ots)

Vier Personen sind am Dienstagabend in eine Firma an der Straße Langer Brauck eingebrochen. Nach einem Einbruchalarm um 22.40 Uhr war eine Mitarbeiterin zur Firma geeilt. Als sie durch das eigentlich immer verschlossene Firmentor ging, sah sie vier Personen aus einem Fenster klettern und in Richtung Parkplatz flüchten. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Wie die Polizeibeamten feststellten, hatten die Einbrecher eine Scheibe eingeworfen. So konnten sie das Fenster öffnen und in das Gebäude klettern. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise unter Telefon 02371/9199-0.

Ein Hund hat am Montagmorgen Im Wietloh eine Frau beim Schneeschippen angefallen und ins Bein gebissen. Die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei wegen Körperverletzung. Kurz nach 8 Uhr schaufelte die Frau den Schnee aus ihrer Ausfahrt, als der Hund aus dem Garten eines Nachbarn auf sie losstürmte und sich in ihrer Wade festbiss. Sie konnte das Tier schließlich abschütteln, einen zweiten Angriff durch Tritte abwehren und in ihre Wohnung flüchten. Sie ließ ihre offene Wunde später von einem Arzt behandeln. Die Polizei informierte das städtische Ordnungsamt.

Mit gestohlener Kleidung unter ihrer eigenen Kleidung wollte eine 17-Jährige am Montag gegen 14.30 Uhr ein Modegeschäft am Alten Rathausplatz verlassen. Ein Mitarbeiter hatte sie beobachtet und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell