LPI-EF: Unfallfahrt im Rausch

Kölleda (ots) - In Kölledea in der Straße Backleber Tor führte die Polizei Sömmerda am Sonntagvormittag eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Hierbei konnten elf Fahrzeugführer festgestellt werden, die zum Teil die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h innerorts erheblich überschritten. Schnellster war ein Mercedesfahrer, welcher mit 33 km/h zu viel unterwegs war. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von 260,- EUR und ein ...

