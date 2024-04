Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geschwindigkeitsverstöße geahndet

Kölleda (ots)

In Kölledea in der Straße Backleber Tor führte die Polizei Sömmerda am Sonntagvormittag eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Hierbei konnten elf Fahrzeugführer festgestellt werden, die zum Teil die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h innerorts erheblich überschritten. Schnellster war ein Mercedesfahrer, welcher mit 33 km/h zu viel unterwegs war. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von 260,- EUR und ein einmontaiges Fahrverbot. Außerdem achtete die Polizei auch auf die Einhaltung der Gurtpflicht, weshalb zwei Verwarnungen ausgesprochen werden mussten. (FR)

