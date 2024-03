Polizei Gütersloh

POL-GT: Kooperative Kontrollen in Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Unter Beteiligung mehrerer Behörden haben am vergangenen Freitagabend (01.03.) kooperative Kontrollen, insbesondere in Cafés, Imbissen und Kiosken, in Gütersloh stattgefunden. Die Kontrollen sind Teil des Projekts "Sichere Innenstadt" und sie werden in unregelmäßigen Abständen fortlaufend durchgeführt. Eingesetzt waren neben der Kreispolizeibehörde Gütersloh das Hauptzollamt Bielefeld, die Steuerfahndung Bielefeld und das Ordnungsamt der Stadt Gütersloh und die Lebensmittelüberwachung des Kreises Gütersloh.

Gegen den Betreiber eines Imbisses an der Nordhorner Straße wurde ein ordnungsrechtliches Verfahren eingeleitet. Während der Kontrolle wurden mehrere Brandschutzmängel festgestellt. In einer Pizzeria südlich der Innenstadt wurden neben brandschutzrechtlichen Mängeln auch ein manipulierter Glückspielautomat festgestellt. In einem weiteren Imbiss im Bereich Spexard waren zwei Mitarbeiter beschäftigt, die kein Gesundheitszeugnis vorweisen konnten. Sie mussten jeweils ein Verwarngeld zahlen. Dort wurde auch das Hauptzollamt tätig. Ein Arbeitsnehmer besaß keine Arbeitsgenehmigung. Gegen ihn und den Arbeitgeber wurde jeweils ein Verfahren eingeleitet.

In einem Cafè in der Nähe der Brockhäger Straße wurden vier Personen in einem Hinterraum an einem Pokertisch angetroffen. Noch am Abend regte die Staatsanwaltschaft Bielefeld die Durchsuchung der Personen und der Räumlichkeiten an, da sich der Verdacht des illegalen Glückspiels ergab. Bei der Durchsuchung konnten keine verdächtigen Gegenstände oder höhere Bargeldsummen aufgefunden werden.

Die kooperativen Kontrollen werden unter Einbindung der unterschiedlichen Behörden und den damit verbundenen Fachkenntnissen, wie auch in der Vergangenheit, in unregelmäßigen Abständen fortgeführt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell