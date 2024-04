Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendieb muss in die Zelle

Erfurt (ots)

Freitagabend ging es für einen Ladendieb für einige Stunden in die Zelle. Der 38-Jährige hatte zuvor ein Sportgeschäft in der Erfurter Innenstadt betreten und schnappte sich ein Basecap und Turnschuhe. Mit seiner Beute im Wert von über 100 Euro wollte er das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen. Jedoch hielt ihn ein Mitarbeiter auf. Daraufhin schmiss der Langfinger mit wüsten Beleidigungen um sich. Auch beim Eintreffen der Polizeibeamten ging die Schimpftirade weiter. Da er auch noch einen Schraubenzieher mit sich führte und versuchte zurück in den Laden zu gelangen, hatte er sich innerhalb kürzester Zeit für mehrere Strafanzeigen qualifiziert. Die Beamten nahmen den 38-Jährigen mit auf die Dienstelle, wo er im Zuge des Unterbindungsgewahrsams einige Stunden in der Zelle verbrachte. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell