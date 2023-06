Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Verkehrsunfall auf der Autobahn 19 - zwei Leichtverletzte

Kavelstorf/BAB 19 (ots)

Am Nachmittag des 19.06.2023 ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der BAB 19, Fahrtrichtung Rostock, kurz vor der AS Kavelstorf. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 33-jährige Fahrzeugführer gegen 16:00 Uhr zusammen mit seiner 28-jährigen Beifahrerin den rechten Fahrstreifen. Beim Wechsel auf den linken Fahrstreifen übersah der 33-Jährige einen Mercedes-Benz, der sich bereits auf dem Fahrstreifen befand. Es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW. Das Fahrzeug des 33-jährigen Berliners überschlug sich in weiterer Folge. Beide Insassen des PKW wurden leichtverletzt in ein Klinikum nach Rostock verbracht. Der 57-jährige Fahrzeugführer des Mercedes-Benz wurde nicht verletzt. Die Autobahn blieb für die Zeit der Unfallaufnahme sowie der Bergung der beiden nicht mehr fahrbereiten PKW für circa zwei Stunden halbseitig gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf 20.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Güstrow.

