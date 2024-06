Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Pkw und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Crailsheim: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Sonntagnachmittag 15:00 Uhr und Montag 7:15 Uhr wurde aus einem verschlossenen Pkw im Ölmühlenweg ein Geldbeutel entwendet. Wie der Täter sich Zugang zum Auto verschafft hat ist unklar. Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Crailsheim unter 07951 4800 zu melden.

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung durch Beschmutzung

Am vergangenen Montag den 27.5. wurde zwischen 7 Uhr und 20 Uhr in einer Umkleidekabine eines Schwimmbades in der Schenkenseestraße, politisch angehauchte Zeichnungen an die Wand gemalt. Die blaue Farbe lässt sich nur schwer entfernen. Mögliche Zeugen, welche Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 4000 zu melden.

