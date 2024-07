Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe/Gehlenberg - Diebstahl eines Leichtkraftrades

Am Samstag, 29. Juni 2024, zwischen 10.00 Uhr und 19.00 Uhr, wurde ein Leichtkraftrad der Marke Kreidler Europe Enduro entwendet. Das Fahrzeug stand in einer geöffneten Garage in der Schlachthofstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Bösel - Schwelbrand

Am Sonntag, 30. Juni 2024, gegen 22:45 Uhr, erhielt die Polizei die Meldung über einen möglichen Brand in der Weidenstraße. Hier kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Schwelbrand in einem Wohnhaus. Die Freiwillige Feuerwehr Bösel war mit 35 Personen im Einsatz und löschte den Brand. Es entstand ein geschätzter Schaden im vierstelligen Bereich, zudem ist das Haus derzeit aufgrund von Rußanhaftungen nicht bewohnbar. Personen wurden nicht verletzt.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person

Am Sonntag, 30. Juni 2024, gegen 13.30 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Pkw auf der Straße Scheefenkamp und wollte in die Straße Grüner Hof einbiegen. Hierbei übersah er die vorfahrtsberechtigte 31-jährige E-Roller-Fahrerin aus Friesoythe. Sie musste ausweichen und kam dadurch zu Fall. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Die Frau aus Friesoythe wurde leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Saterland - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Sonntag, 30. Juni 2024, gegen 1.00 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Autofahrer aus Friesoythe die B401 aus Surwold kommend in Richtung B72. In Höhe der Einmündung Hüllener Straße kam er nach links von der Fahrbahn ab. Er beschädigte dabei die Berme und zwei Verkehrsschilder. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell