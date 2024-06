Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta vom 29./30.06.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am 29.06.2024 gegen 13:00 Uhr kam es auf der Vechtaer Straße in Bakum zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Der 20-jährige Mann aus Ankum beabsichtigte, von der Bakumer Straße kommend, nach links auf die Vechtaer Straße abzubiegen. Dabei kam es zum frontalen Zusammenstoß mit der entgegenkommenden 54-jährigen Bakumerin. Beide wurden ins Krankenhaus Vechta verbracht. Die 20-jährige Beifahrerin des Ankumers blieb unverletzt. Auf der Kreuzung kam es aufgrund des Unfalls zu Verkehrsbehinderungen.

Lohne - Diebstahl an der Fanmeile

Am Samstag, den 29.06.2024 kam es gegen 21:20 Uhr zu einem Diebstahl an der Fanmeile in Lohne, Rixheimer Platz. Ein bislang unbekannter Täter entwendete eine am Eingang der Fanmeile abgestellte Tragetasche samt Geldbörse. Der Schaden beträgt ca. 100EUR. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lohne (04442-808460) zu melden.

Damme - Einbruch in eine Maschinenhalle

In der Zeit von Freitag, 28.06.2024, 21:30 Uhr bis Samstag, 29.06.2024 09:15 Uhr kam es in Damme an der Straße Auf den Kuhlen zu einem Einbruch in eine Maschinenhalle. Bislang unbekannten Tätern gelang es, die Tür der Halle aufzudrücken und ein Gartengerät und einen Aufsitzrasenmäher zu entwenden. Es entstand ein Schaden von ca. 6.500EUR. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Damme (05491-999360) zu melden.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, den 29.06.2024 um 04:30 Uhr kontrolliert eine Streife der Polizei einen 43-jährigen Mann aus Vechta, welcher mit seinem Pkw die Oldenburger Straße in Vechta befuhr. Der Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Alkohol. Es wurde eine Atemalkoholmessung durchgeführt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Dinklage - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, den 30.06.2024 gegen 00:00 Uhr kam es in Dinklage auf der Marschendörfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Mann aus Vechta wich einem auf der Fahrbahn befindlichen Reh aus und fuhr gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt und der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell