Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 29.-30.06.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Körperverletzung

Am Samstag gegen 23:00 Uhr schlugen zwei 17-jährige Rollerfahrer aus Lindern einen 62-jährigen Linderner, woraufhin dieser die Jugendlichen vom Roller zerrte. Das Opfer wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall. Die Polizei Lindern ist unter Telefon 05957/9067790 erreichbar.

Cloppenburg - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz Am Samstag gegen 07:45 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei eine 25-jährige Cloppenburgerin, welche mit einem E-Scooter die Kirchhofstraße in Cloppenburg befuhr. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der E-Scooter nicht versichert ist. Daher wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit Verletztem Am Samstag gegen 11:30 Uhr befuhr eine 24-Jährige aus Cloppenburg mit ihrem Opel Astra auf der Osterstraße in Cloppenburg in Fahrtrichtung Ahlhorn. Als sie nach rechts auf ein Tankstellengelände fahren wollte, übersah sie einen 64-jährigen Cloppenburger, welcher in gleicher Richtung auf dem Radweg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer leicht verletzt wurde. Der Schaden an PKW und Fahrrad wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag zwischen 11:55 Uhr und 12:45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher mit seinem PKW einen geparkten BMW 728I auf dem Parkplatz des Netto-Marktes an der Osterstraße in Cloppenburg. Im Anschluss an den Unfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Einsatzort. Der Schaden am geparkten PKW wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher oder seinem Fahrzeug machen können. Es wird um telefonische Meldung unter 04471/18600 gebeten.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich bereits am Freitag gegen 13:45 Uhr in Emstek an der Otto-Hahn-Straße Höhe Hausnummer 10. Ein Kastenwagen der Marke Volvo fuhr an einem geparkten Hyundai Tucson vorbei und beschädigte diesen. Anschließend verließ der Volvo-Fahrer den Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Volvo-Fahrer machen können. Die Polizei Emstek ist unter Telefon 04473/932180 erreichbar. Der Schaden an dem Hyundai wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit Trunkenheit Am Samstag gegen 22:30 Uhr fuhr ein 54-jähriger aus Cloppenburg mit einem Opel Meriva auf dem Parkplatz des EDEKA an der Bahnhofstraße durch einen Zaun und beschädigte zudem einen geparkten VW Golf und einen geparkten Ford Kuga. Bei der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch bei dem Fahrer festgestellt werden. Ein Test ergab einen Wert von 1,46 Promille. Es wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet; zudem wurden der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der Gesamtschaden wird mit ca. 2500 Euro angegeben.

Korrektur einer Pressemitteilung vom 29.06.2024 Die Ursprungsmitteilung lautet: "Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht Am Freitag, 28.06.2024 im Zeitraum zwischen 15:25 Uhr und 15:55 Uhr kommt es auf dem Parkplatz des Famila-Verbrauchermarktes an der Cappelner Straße in Cloppenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein geparkter PKW wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt. Zeugen werden gebeten sich unter 0447118600 mit der Polizei Cloppenburg in Verbindung zu setzen." Bei dem Unfallort handelt es sich um den Parkplatz des OBI-Marktes am Lankumer Ring.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell