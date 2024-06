Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 28./29.06.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag, 28.06.2024 gegen 09:39 Uhr befährt ein 71-jähriger Cloppenburger die Emsteker Straße in Cloppenburg in Fahrtrichtung Emstek und beabsichtigt nach links in den Thujaweg abzubiegen. Dabei kommt es zum Zusammenstoß mit einem 39-jährigen Emsteker, welcher den Radweg der Emsteker Straße in entgegenkommender Richtung mit einem sog. Handbike befährt. Hierdurch wird der Emsteker leicht verletzt. Es entsteht ein geschätzter Sachschaden von 2000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen Am Freitag, 28.06.2024 gegen 18:15 Uhr befahren ein 45-jähriger Cloppenburger, ein 44-jähriger Cloppenburger sowie ein 33-jähriger Cloppenburger die Bether Straße in Cloppenburg stadtauswärts in genannter Reihenfolge. Es kommt in Höhe der St.-Ludger Straße zum Auffahrunfall wobei die beiden letztgenannten Fahrzeugführer leicht verletzt werden. Es entsteht ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 15000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag, 28.06.2024 gegen 17:49 Uhr beabsichtigt ein 42-jähriger Cloppenburger mit seinem PKW von der Soestenstraße nach links auf den Parkplatz eines Cloppenburger Verbrauchermarktes abzubiegen. Dabei kommt es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Motorrad eines 25-jährigen aus Emden, welcher hierdurch leicht verletzt wird. Es entsteht ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 28.06.2024 im Zeitraum zwischen 15:25 Uhr und 15:55 Uhr kommt es auf dem Parkplatz des Famila-Verbrauchermarktes an der Cappelner Straße in Cloppenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein geparkter PKW wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt. Zeugen werden gebeten sich unter 0447118600 mit der Polizei Cloppenburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell