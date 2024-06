Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl aus Garage

Am Mittwoch, den 26.06.24, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zutritt zu einer Garage eines Einfamilienhauses in der Vördener Straße. Aus der Garage entwendeten die Täter einen Fahrradträger sowie ein Pedelec der Marke Falter, Typ E 9.5 RT Wave. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Juweliergeschäft

In der Zeit von Mittwoch, den 26.06.24, gegen 23:00 Uhr, bis Donnerstag, den 27.06.24, gegen 00:00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die Fassade eines Juweliergeschäfts in der Großen Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Steinfeld - Brand in Wohnhaus

Am Donnerstag, den 27.06.24, gegen 04:55 Uhr, wurde eine Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in der Bökenbergstraße auf Grund von in Brand geratenen Unrat gemeldet. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften vor Ort. Es ist lediglich geringwertiger Sachschaden entstanden.

Damme - Brand eines PKW

Am Donnerstag, den 27.06.24, gegen 18:29 Uhr, geriet der PKW eines 84-jährigen Mannes aus Damme während der Fahrt in Brand. Der Brand konnte schnell eigenständig gelöscht werden. Die Feuerwehr, welche mit zwei Fahrzeugen vor Ort war, führte noch Nachlöscharbeiten durch.

Visbek - Sachbeschädigung auf Spielplatz

In der Zeit von Montag, 24.06.24, 00:00 Uhr, bis Mittwoch, 26.06.24, 00:00 Uhr, beschädigten und beschmierten bislang unbekannte Täter die Spielgeräte auf dem Spielplatz einer Schule in der Vitusstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter 04445/950470 entgegen.

Vechta - erneute Sachbeschädigung

In der Zeit von Mittwoch, den 26.06.24, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, den 27.0624, 08:00 Uhr, beschmierten unbekannte Täter erneut die Fassade eines Tierbedarfshandels im Falkenweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

