Saterland - Diebstahl aus Blumenladen

Am Donnerstag, den 27.06.24, in der Zeit von 23:30 Uhr bis 23:45 Uhr, verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Blumenfachhandel in der Hauptstraße in Strücklingen. Aus dem Verkaufsraum des Geschäfts entwendeten sie u. a. Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit vier leicht Verletzten

Am Donnerstag, den 27.06.24, gegen 12:55 Uhr, kam es auf der Friesoyther Straße in Markhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Traktor. Ein 32-Jähriger Mann aus Bösel beabsichtigte mit seinem Traktor nach links in einen Feldweg einzubiegen. Im Folgenden kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW einer 42-Jährigen Frau aus Molbergen, welche sich im Überholmanöver befand. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Sie sowie die im Fahrzeug der Frau sitzenden Kinder (3 und 5 Jahre) wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht.

