Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unfallflucht - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots)

Auf einem Parkdeck eines Einkaufszentrums am Löhrhof kam es am Montag zu einem Unfall mit Flucht (18.00 Uhr - 18.50 Uhr). Ein unbekannter Autofahrer beschädigte den weißen Mercedes Benz (C-Klasse) eines 33-Jährigen aus Recklinghausen. Der entstandene Schaden an der hinteren linken Tür wird auf 3500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten sich unter der Tel. 0800/2361 111 zu melden.

