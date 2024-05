Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Trunkenheit im Verkehr

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am 25.05.2024, gegen 00:00 Uhr, stellte eine zivile Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Delmenhorst in der Friedrich-Ebert-Allee einen auffällig unsicher fahrenden Pkw fest. Der VW-Golf sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Zuge des Anhaltevorganges konnten die Beamten beobachten, dass während der Fahrt in dem Pkw ein Fahrerwechsel stattfand. In der nachfolgenden Verkehrskontrolle konnte der Grund ermittelt werden. Der ursprüngliche Fahrer (38 Jahre aus Delmenhorst) ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein freiwillig durchgeführter Alco-Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,41 Promille. Bei dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Strafverfahren gegen ihn wurden eingeleitet. Die Funktion des Fahrzeugführers hatte im Rahmen des Anhaltevorganges der 14-jährige Sohn des ursprünglichen Fahrers übernommen. Dieser ist selbstredend altersbedingt ebenfalls nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Auch diesen erwartet nun ein Strafverfahren.

