Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw in Wardenburg ausgebrannt

Delmenhorst (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Donnerstag, 23. Mai 2024, gegen 15:15 Uhr, ein Pkw in Wardenburg in Brand geraten und durch die Flammen komplett zerstört worden.

Ein 44-jähriger Mitarbeiter einer Kfz-Werkstatt befand sich mit einem Mercedes auf einer Probefahrt und bemerkte während der Fahrt eine Rauchentwicklung. Noch bevor er den Pkw am Fahrbahnrand der Wikingerstraße abstellte, entwickelte sich ein Brand. Bis zum Eintreffen der alarmierten Feuerwehren aus Wardenburg und Littel stand der Pkw in Vollbrand. Die rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das vollständige Ausbrennen nicht mehr verhindern.

Insgesamt entstanden am Pkw Schäden in Höhe von rund 8.000 Euro. Auch die Fahrbahndecke der Wikingerstraße wurde durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Der 44-jährige Fahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell