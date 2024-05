POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich Stuhr +++ Eine Person leicht verletzt +++ Hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots) - Nach dem schweren Verkehrsunfall in Ganderkesee ist die 79-jährige Frau am Mittwoch, 22. Mai 2024, ihren schweren Verletzungen erlegen. +++ Pressemitteilung vom 13. Mai 2024 +++ Eine Autofahrerin hat am Montag, 13. Mai 2024, gegen 11:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee ...

mehr