Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: ERGÄNZUNG zu Pkw-Fahrerin bei Verkehrsunfall in Ganderkesee lebensgefährlich verletzt

Delmenhorst (ots)

Nach dem schweren Verkehrsunfall in Ganderkesee ist die 79-jährige Frau am Mittwoch, 22. Mai 2024, ihren schweren Verletzungen erlegen.

+++ Pressemitteilung vom 13. Mai 2024 +++

Eine Autofahrerin hat am Montag, 13. Mai 2024, gegen 11:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Die 79-jährige Frau aus Ganderkesee befuhr mit einem VW die Grüppenbührener Straße in Richtung Bookholzberg. Nach Angaben von Zeugen missachtete sie in Höhe des Gewerbegebiets Ganderkesee-West das für sie geltende Rotlicht und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hier kollidierte sie mit dem Sattelzug eines 42-Jährigen aus Lemwerder, der bei Grünlicht aus der Straße "Am Rennfeuer" nach links auf die Grüppenbührener Straße einfahren wollte.

Die Frau wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt, der ihre Verletzungen zunächst als lebensgefährlich einstufte. Die Besatzung eines Rettungswagens übernahm den Transport in ein Krankenhaus.

Sowohl der VW als auch die Sattelzugmaschine waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die Schäden wurden auf ungefähr 10.000 Euro geschätzt. Auf der Grüppenbührener Straße kam es bis ungefähr 14:30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.

Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich unter 04222/94695-0 mit der Polizei in Ganderkesee in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell