Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: versuchter Diebstahl einer Photovoltaikanlange in Wülfingen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(wol) Am Dienstag, den 13.02.2024, im Tatzeitraum zwischen 13:00 Uhr und 15:15 Uhr versuchten unbekannte Täter eine Photovoltaikanlage in Wülfingen zu entwenden. Hierzu verschafften sich die Täter unbefugt Zugang zu einem Garagendach auf einem Grundstück in der Straße "Am Schierkamp". Bei dem Versuch die dort angebrachte Photovoltaikanlage zu entwenden, beschädigten die Täter die Anlage lediglich. Das Polizeikommissariat Elze hat in diesem Fall entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten sich unter der Tel.: 05068-93380 mit der Polizei Elze in Verbindung zu setzen.

