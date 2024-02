Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (gen) - Am 12.02.2024, zwischen 05:00 Uhr und 14:30 Uhr, kam es im Bereich des Bahnhofs in Alfeld zu einem Fahrraddiebstahl. Entwendet wurde ein Herrenrad der Marke BULLS mit schwarz/weißer Rahmenfarbe. Dass Fahrrad war durch ein Schloss gesichert. Dieses wurde mithilfe eines unbekannten Gegenstandes durchgekniffen und am Tatort zurückgelassen. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, oder etwas beobachtet hat, wird gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Alfeld in Verbindung zu setzen. Tel.: 05181-8073-0.

