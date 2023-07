FW-LK Leer: Mehr als 300 Einsätze durch Sturm "Poly"

Loga (ots) - Am späten Mittwochabend ist es auf der Oldenburger Straße (B436) in Logabirum zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei Fahrzeuge waren kollidiert, ein PKW fing sofort Feuer. Fünf Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. In Höhe der neuen Score Tankstelle war bei hoher Geschwindigkeit ein VW Passat auf einen Ford Kuga aufgefahren. Der Kuga wurde daraufhin in die Kreuzung der Zoostraße ...

