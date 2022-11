POL-Nordsaarland: Unfallflucht in Wadern

66679 Losheim am See (ots) - Am 12.11.2022 ereignete sich in der Zeit zwischen ca. 13:00 und 15:00 Uhr auf der L 157 zwischen Mitlosheim und Losheim am See eine Verkehrsunfallflucht. Ein Pkw kam offenbar beim Durchfahren einer steilen Kurve mit hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei ...

mehr