POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall mit 3 beschädigten Fahrzeugen und leichtem Gebäudeschaden in 66679 Losheim-Rissenthal

66679 Losheim-Rissenthal (ots)

Am 11.11.2022 wurden die Beamten der PI Nordsaarland gegen 05:50 Uhr nach Losheim-Rissenthal gerufen, weil sich dort ein Verkehrsunfall ereignet hatte. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein 18-Jähriger aus der Gemeinde Losheim mit seinem Pkw (VW Golf) in Rissenthal nach links von der Fahrbahn ab kam und dort mit einem geparkten Fahrzeug kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses Fahrzeug gegen ein weiteres dahinter geparktes Fahrzeug geschoben und am angrenzenden Wohnanwesen entstand Gebäudeschaden. Das unfallverursachende Fahrzeug kam dabei komplett auf dem Dach des ersten geparkten Fahrzeuges zum Stehen. Dementsprechend hoch war auch das Schadensbild. An diesem geparkten Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Bergung der Fahrzeuge nahm einige Zeit in Anspruch. Verletzt wurde nach jetzigem Stand bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise niemand.

