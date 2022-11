Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfallflucht auf der L 157 zwischen Mitlosheim und Losheim am See

66679 Losheim am See (ots)

Am 12.11.2022 ereignete sich in der Zeit zwischen ca. 13:00 und 15:00 Uhr auf der L 157 zwischen Mitlosheim und Losheim am See eine Verkehrsunfallflucht. Ein Pkw kam offenbar beim Durchfahren einer steilen Kurve mit hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er eine Richtungstafel samt Leitpfosten und fuhr einen steilen Hang hinunter und kurzzeitig über den dort befindlichen Radweg neben der L 157. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, mitsamt Fahrzeug von der Örtlichkeit. Glücklicherweise kam niemand sonst zu Schaden. Die Beamten der PI Nordsaarland haben die Ermittlungen aufgenommen. An der Unfallstelle konnten mehrere Gegenstände vom unfallverursachenden Fahrzeug gefunden werden, welche eindeutige Rückschlüsse auf dieses zulassen. Personen, welche weitere Hinweise zu Unfall, Fahrzeug oder Fahrzeugführer machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Nordsaarland unter Tel.: 06871/90010 in Verbindung zu setzen.

