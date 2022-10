Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravenssburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Betrunkene Fahrerinnen gestoppt

Bei Verkehrskontrollen am frühen Sonntag stoppte die Polizei im Stadtgebiet zwei stark betrunkene Verkehrsteilnehmerinnen. Eine 33-jährige Fahrradlenkerin wurde gegen 5 Uhr von einer Polizeistreife am Bahnhofsplatz angehalten, laut einem Atemalkoholtest hatte sie knapp 2 Promille intus. Etwa zeitgleich kontrollierte die Polizei in der Zwergerstraße eine 28-Jährige in einem Pkw, die laut einem Test mit deutlich mehr als 2 Promille hinterm Steuer saß. Für beide bedeutete das deutlich zu hohe Testergebnis das sofortige Ende der Fahrt. Sie mussten in einem Klinikum Blut abgeben. Den Führerschein der Autofahrerin behielten die Beamten noch an Ort und Stelle ein. Sollte die Untersuchung ihrer Blutproben den hohen Alkoholgehalt bestätigen, müssen beide Frauen mit Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Leutkirch

Seitenspiegel beschädigt

An einem weißen VW Golf, der in der Furtenbachstraße abgestellt war, wurde am Sonntagabend ein Seitenspiegel demoliert. Unbekannte haben vermutlich gegen 22.15 Uhr durch Treten oder Schlagen den Spiegel komplett abgebrochen. Sie verursachten einen Schaden von rund mehreren hundert Euro. Personen, die Hinweise zu den Verantwortlichen der Beschädigung geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

Leutkirch

Rennradlenker prallt gegen Poller

Mit einem Straßenpoller am Regenrückhaltebecken Urlau ist ein Rennradfahrer am Sonntag zusammengestoßen. Der 66-Jährige betrachtete kurz vor 13 Uhr die Landschaft und achtete nicht auf die Straße, sodass er den Poller übersah. Durch die Kollision kam er zu Fall und verletzte sich. Er wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Wangen im Allgäu

Unfall mit Pedelec

Mutmaßlich aufgrund der nassen Fahrbahn stürzte eine 50-jährige Pedelec-Fahrerin am Sonntag gegen 16 Uhr auf einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Untermooweiler und Neuravensburg. Durch den Unfall erlitt die Frau leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden an ihrem Rad wird auf etwa 500 Euro beziffert.

Vogt

Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Eine 63-jährige Pedelec-Lenkerin verunfallte am Sonntag gegen 13.45 Uhr auf einem Gemeindeverbindungsweg bei Mollen. Die Frau war mit ihrem Fahrrad von Endersen kommend unterwegs, als sie vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers von ihrem Rad stürzte. Beim Sturz wurde die Frau schwer verletzt und im Anschluss von einem Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Am Pedelec entstand Sachschaden im zweistelligen Euro-Bereich.

Wolfegg

Pkw-Lenker gefährdete den Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, nachdem ein 80-jähriger Fahrzeuglenker durch seine Überholvorgänge am Sonntag gegen 10.30 Uhr auf der L 316 mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben soll. Der Mann war zwischen Roßberg und Altann unterwegs, als er nach dem Ortsteil Gaishaus trotz unübersichtlicher Stelle und Gegenverkehr zwei vorausfahrende Pkw-Fahrer überholt haben soll. Der entgegenkommende Autofahrer hätte stark abbremsen und auf das Bankett ausweichen müssen, um eine Frontalkollision zu vermeiden. Außerdem soll er im Anschluss an das gefährliche Überholmanöver auf Höhe der Einmündung Stadel trotz geltenden Überholverbots einen vorausfahrenden Pkw überholt und dabei ein entgegenkommendes Fahrzeug gefährdet haben. Bei dem Entgegenkommenden dürfte es sich vermutlich um einen grünen Multivan handeln. Zur Klärung des Sachverhalts werden die Verkehrsteilnehmer, welche durch die Fahrweise des 80-Jährigen gefährdet wurden, insbesondere die Beteiligten der Überholvorgänge, gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Bad Waldsee

Gefährlicher Überholvorgang - Polizei sucht Zeugen

Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs hat das Polizeirevier Weingarten gegen einen 37-jährigen Mercedes-Fahrer aufgenommen, nachdem dieser am Sonntag um kurz vor 20.30 Uhr auf der B 30 trotz Gegenverkehrs überholt haben soll. Der Mann war von Ulm nach Weingarten unterwegs, als er einen vorausfahrenden 53-jährigen Mercedes-Lenker überholte, obwohl ihm zwei Fahrzeuge entgegenkamen. Laut Angaben des 53-Jährigen konnte er nur durch eine sofort eingeleitete Vollbremsung eine Frontalkollision vermeiden. Zeugen des Überholvorgangs, insbesondere die zwei entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

