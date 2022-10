Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Tettnang

Mann bedroht Polizisten und leistet Widerstand

Wegen häuslicher Streitigkeiten wurden Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Wohnung in der Oberhofer Straße gerufen. Als die Einsatzkräfte an der betreffenden Wohnung klingelten, öffnete ein 43-Jähriger zunächst die Türe, wollte diese dann jedoch wieder zuschlagen. Dabei verletzte er eine Beamtin. Als es den Polizisten gelang, die Türe offen zu halten, und sich bei der Partnerin des 43-Jährigen nach deren Wohlbefinden zu erkundigen, bedrohte dieser die Einsatzkräfte verbal. Da er nicht zu beruhigen war, legten ihm die Beamten Handschließen an, wogegen sich der stark Alkoholisierte heftig zur Wehr setzte. Der Verdacht der häuslichen Gewalt bestätigte sich nach einem Gespräch mit der Partnerin nicht. Sie gab an, dass es zu keinem Übergriff gekommen sei. Die an der Hand verletzte Beamtin musste ihren Dienst wegen der Verletzung vorzeitig beenden. Gegen den 43-Jährigen werden Anzeigen an die Staatsanwaltschaft gefertigt.

Friedrichshafen

Blitzer beschädigt

Unbekannte haben in der vergangenen Woche einen Blitzer auf der B 31 im Bereich der Ausfahrt Colsmannstraße mutwillig beschädigt. Die Täter schlugen die Scheiben der Messanlage ein und verursachten hierdurch einen Sachschaden in Höhe eines vierstelligen Euro-Betrags. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet etwaige Zeugen und Personen, die den Tatzeitraum näher eingrenzen können, unter Tel. 07541/701-0 um Hinweise.

Friedrichshafen

Alkoholisiert am Steuer

Mit knapp einem Promille haben Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am frühen Sonntagmorgen einen 30-jährigen Autofahrer in der Ehlersstraße gestoppt. Bei der Kontrolle wurden die Beamten auf den Atemalkoholgeruch aufmerksam. Nach einem Atemalkoholtest musste der Mann sein Fahrzeug stehen lassen und die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihn erwartet nun ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein vierwöchiges Fahrverbot.

Heiligenberg

Illegale Entsorgung von Altreifen - Zeugen gesucht

Ermittlungen wegen eines Umweltdelikts haben Beamte des Polizeireviers Überlingen eingeleitet, nachdem den Beamten durch Zeugen die rechtswidrige Ablage von rund 60 Altreifen am Rande eines Weges in einem Waldstück in Rörenbach gemeldet wurde. Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern nehmen die Ermittler unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Salem

Versuchter Einbruch

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum von Mittwochabend bis Samstagabend versucht, zwei Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus in der Schloßseestraße aufzuhebeln. Personen, die in dem Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Owingen

Alkoholisierte Person auf Bundesstraße

Nur durch eine Gefahrenbremsung konnte eine Polizeistreife am Sonntag kurz nach 6 Uhr die Kollision mit eine 22-jährigen Fußgänger auf der B 31N verhindern. Die Beamten waren auf dem Weg zu einem Einsatz und nahmen den 22-Jährigen aufgrund Dunkelheit und Nebel erst im letzten Moment wahr. Weil ein Alkoholtest bei dem Mann knapp drei Promille ergab, brachten ihn die Polizisten nach Hause. Der 22-Jährige hat nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen sowie einem Gebührenbescheid der Polizei für den Transport zu seinem Wohnort zu rechnen.

Überlingen

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat zwischen Freitag, den 28.10.22, und Sonntag, den 30.10.22, einen auf dem Parkplatz einer Klinik in der Oberen-St.-Leonhard-Straße abgestellten Neuwagen. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell