Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bus machte sich selbstständig

Steinbach-Hallenberg (ots)

Mittwochabend befuhr ein 59-Jähriger mit einem Linienbus die Altersbacher Straße in Steinbach-Hallenberg. Plötzlich zeigte der Bus eine Fehlermeldung an und der Mann stoppte das Gefährt. Er zog die Handbremse an und schaute nach dem besagten Fehler, der sich laut Meldung außerhalb des Fahrzeuges befinden sollte. Gerade als er den Bus verlassen hatte, setzte dieser sich trotz angezogener Handbremse in Bewegung und rollte gegen den Vorbau eines Hauses. Zum Unfallzeitpunkt waren glücklicherweise keine Personen im Fahrzeug. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro.

