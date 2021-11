Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen- Brand einer Fahrzeughalle

Warendorf (ots)

Am 14.11.2021 kam es zu einem Brandgeschehen in Ahlen, Am Neuen Baum 6. An der Örtlichkeit befinden sich die Freckenhorster Werkstätten "Vatheuershof" Bei der Feuerwehr gingen Meldungen ein, dass sich eine Fahrzeughalle im südwestlichen Bereich in Brand befinden soll. Nach dem Eintreffen gegen 15:00 Uhr konnte eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden. Die eingesetzte Feuerwehr Ahlen brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Bei der Brandörtlichkeit handelt es sich um eine Lagerhalle, in welcher u.a. auch Fahrzeuge untergestellt sind. Zu Personenschaden kam es nicht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Durch die starke Rauchentwicklung kam es kurzfristig zu Beeinträchtigungen im Bereich der Dolberger Straße. Der Sachschaden wird auf ca. 150 000 Euro geschätzt.

