Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Auffahrunfall

Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Unfalls, welcher am Sonntag um kurz vor 12 Uhr auf der L 456 verursacht wurde. Die 59 Jahre alte Lenkerin eines Fords war von Krauchenwies kommend in Fahrtrichtung Sigmaringen unterwegs, ebenso eine vorausfahrende 19-jährige Suzuki-Fahrerin. Diese musste verkehrsbedingt bremsen, was die Ford-Lenkerin mutmaßlich zu spät erkannte und dem Suzuki auffuhr. Durch den Aufprall wurde die 59-Jährige leicht verletzt. Sie wurde anschließend vom Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, während die Suzuki-Fahrerin unverletzt blieb. Die Feuerwehr war zum Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe an der Unfallörtlichkeit im Einsatz. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Herdwangen-Schönach

Brandverdacht

Aufgrund von Rauchschwaden am Sonntagabend in der Straße "Vorstadt" alarmierten Anwohner die Rettungsleitstelle. Bei einer Nachschau durch die Feuerwehr, die mit insgesamt über 30 Einsatzkräften vor Ort war, bestätigte sich der Verdacht eines offenen Feuers nicht. Mutmaßlich weil eine Person den Ofen in einem Wohnhaus nicht sachgemäß angeheizt hat, überhitzte dieser, sodass es zur Rauchentwicklung kam. Alle Bewohner blieben unverletzt. Der Sachschaden wird im niedrigen Euro-Bereich beziffert.

Pfullendorf

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Sonntag gegen 12.45 Uhr eine Rauchentwicklung an einem Wohnhaus in der Bergstraße. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte eine Frau ein Feuer im Kachelofen des Hauses entzündet. Aufgrund der warmen Temperaturen entfachte dieses jedoch nicht richtig und es kam lediglich zur Rauchentwicklung, welche den Rauchmelder im Gebäude auslöste. Durch den Rauch kam es weder zu Personen-, noch zu Sachschäden.

Krauchenwies

Rechtsfahrgebot missachtet - Unfall

Ein 37-jähriger Audi-Fahrer verursachte am Sonntag kurz nach 13.30 Uhr einen Unfall auf der B 311. Der Mann war von Mengen kommend in Fahrtrichtung Krauchenwies unterwegs, als er seinen Angaben zufolge aufgrund des Fahrassistenten seines Pkw auf die Gegenfahrbahn kam. In Folge dessen prallte der Audi gegen einen entgegenkommenden Opel. Durch die Kollision wurde der Opel abgewiesen und kam schlussendlich im Straßengraben zum Stehen. Dessen 64-jähriger Lenker wurde durch den Aufprall leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in ein Klinikum gebracht. Der Audi-Fahrer blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand an den Fahrzeugen Gesamtschaden von etwa 23.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

