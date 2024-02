Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld - Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

ALFELD (vos). Am Morgen des 14.02.2024 gegen 08:00 Uhr kam es auf der L485 zwischen Langenholzen und Sibbesse zum Zusammenstoß zweier Außenspiegel im Begegnungsverkehr. Beteiligt waren ein schwarzer VW Golf in Fahrtrichtung Alfeld und ein bislang unbekannter Wagen in Fahrtrichtung Sibbesse. Letzterer setzte seine Fahrt unverändert fort und ist deswegen bislang unbekannt. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der 05181-8073-115 mit der Polizei Alfeld in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell