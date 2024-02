POL-HI: Radfahrer begeht Trunkenheit im Straßenverkehr

Hildesheim (ots) - Alfeld (gen) - Am 12.02.2024, zwischen 05:00 Uhr und 14:30 Uhr, kam es im Bereich des Bahnhofs in Alfeld zu einem Fahrraddiebstahl. Entwendet wurde ein Herrenrad der Marke BULLS mit schwarz/weißer Rahmenfarbe. Dass Fahrrad war durch ein Schloss gesichert. Dieses wurde mithilfe eines unbekannten Gegenstandes durchgekniffen und am Tatort zurückgelassen. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, oder ...

