Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Prüfpersonal angegangen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Fünf unbekannte Männer haben am Freitagabend (05.04.2024) in der S-Bahn der Linie S4 in Richtung Marbach zwei 22 und 23 Jahre alte Fahrkartenkontrolleure angegriffen. Der 23-Jährige wollte gegen 19.30 Uhr die Fahrkarten einer Gruppe Männer kontrollieren, woraufhin einer der Männer sein Mobiltelefon nach ihm warf. Als ihm sein Kollege zu Hilfe eilte, griffen die fünf Männer die Kontrolleure mit Schlagstöcken an und versuchten, sie an der Haltestelle Nordbahnhof aus der Bahn zu ziehen. Anschließend flüchteten die Männer in Richtung der Stadtbahnhaltestelle Nordbahnhof. Vier der Männer waren dunkel gekleidet, einer von ihnen trug eine weiße Mütze mit Aufdruck. Der fünfte mutmaßliche Komplize war 18 bis 25 Jahre alt, trug einen schwarzen Pullover mit auffällig weißen Aufdruck auf der Rückseite, eine graublaue Hose sowie einen Rucksack und hatte einen Vollbart. Einer der Angreifer hatte einen blauen Gips am rechten Handgelenk. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

