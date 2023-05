Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus

Dinslaken (ots)

Gegen 23:20 wurde die Feuerwehr Dinslaken mit der Hauptwache und dem Löschzug Stadtmitte zu einem Einsatz mit dem Stichwort "verdächtiger Rauch" gerufen. Schon auf der Anfahrt bekam der erste Einsatzleiter die Information, dass es sich um einen Brand in einem Mehrfamilienhaus auf der Hans Böckler Str. handelt. Der Einsatzleiter erhöhte sofort den Alarm auf "Feuer mit Person in Gefahr". Aufgrund des Schadensbildes vor Ort wurden durch die Einsatzleitung die Löschzüge Hiesfeld, Oberlohberg, Eppinghoven, die Kommunikationsgruppe sowie die Leitung der Feuerwehr hinzu alarmiert. Als erste Maßnahme wurde der Treppenraum gesichert. 6 Personen wurden leicht verletzt. Nach der Sicherung des Treppenraums ging die Feuerwehr zur Brandbekämpfung über. Das Brandereignis im Keller hatte eine sehr hohe Intensität, sodass sich die Trupps nur mühsam zum Brandherd vorarbeiten könnten. Da es den Einsatzkräften aufgrund der sehr hohen Temperaturen nicht möglich war, die Kellerräume zu öffnen wurde über die Kellerfenster Schaummittel hinzugeführt. Der Löscherfolg stellte sich durch diese Maßnahme ein, sodass gegen 02.15 Uhr der Löscheinsatz beendet war. Leider hatte das Brandereignis die Folge, dass zumindest für den heutigen Tag, die Bewohner anderweitig untergebracht wurden. Der Fachdienst Allgemeine Ordnung koordinierte diese Maßnahme. Vor Ort waren zudem die Polizei Dinslaken, die Untere Wasserbehörde, der DIN-Service sowie die Stadtwerke Dinslaken. Im Anschluss an dem Brandeinsatzes wurden von allen Einheiten die Fahrzeuge, die Geräte und die Schutzkleidung in Ordnung gebracht. Gegen 04:00 Uhr ging die Hauptwache in den Wachalltag über und die ehrenamtlichen Einsatzkräfte konnten zu ihren Familien zurückkehren.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell