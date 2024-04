Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen Mauer gefahren

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein Schwerverletzter und ein Sachschaden von zirka 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Freitagnachmittag (12.04.2024) im Bereich der Hohewartstraße. Ein 82 Jahre alter Mann fuhr gegen 16.50 Uhr mit seinem Mercedes von der Kleingartenanlage Richtung Hohewartstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er im Bereich einer Abzweigung frontal gegen eine Mauer. Hinzugerufene Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Da bei der Unfallaufnahme nicht ausgeschlossen werden konnte, dass noch eine weitere Person im Auto war, die sich möglicherweise in hilfloser Lage befindet, wurde ein Polizeihubschrauber zur Fahndung eingesetzt. Kurze Zeit später wurde die Mitfahrerin wohlbehalten an einem Gartengrundstück aufgefunden. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

