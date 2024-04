Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 24-Jährige sexuell belästigt

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagabend (13.04.2024) am Marienplatz einen 36 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, eine 24-Jährige belästigt zu haben. Die 24-Jährige saß gegen 21.15 Uhr im Bereich der Haltestelle der Zacke. Der Tatverdächtige fragte die junge Frau nach einer Zigarette und setzte sich neben sie. Als die ihm eine Zigarette gegeben hatte, fing der Mann an, sie am Oberschenkel zu berühren. Im Anschluss küsste der Mann sie auf den Arm und im Bereich des Halses, bevor sie schließlich wegging und die Polizei alarmierte. Die Beamten nahmen den Mann kurz darauf vorläufig fest und setzten ihn nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell