Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Krücke in Stadtbahn verhakt - 83-Jährige schwer verletzt

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Unfall mit einer Stadtbahn am Samstagnachmittag (13.04.2024) im Bereich der Stadtbahnhaltestelle Stadtmitte hat sich eine 83 Jahre alte Frau schwere Verletzungen zugezogen. Die Dame, die mit Gehhilfen unterwegs war, wollte gegen 15.40 Uhr in die Stadtbahn der Linie U2 in Richtung Neugereut einsteigen. Hierbei verklemmte sich eine der Krücken in der sich schließenden Tür. Bei Anfahren der Bahn stürzte die Dame und verletzte sich schwer. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell