Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gartenhütte niedergebrannt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Aus unbekannter Ursache ist am Samstagabend (13.04.2024) eine Gartenhütte am Sigmund-Lindauer-Weg niedergebrannt. Ein 47 Jahre alter Zeuge, der sich kurz vor 22.00 Uhr zusammen mit weiteren Personen auf dem Gartengrundstück aufhielt, entdeckte die Flammen und wählte den Notruf. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Hütte bereits voll in Flammen und brannte nieder. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Der 47 Jahre alte Besitzer, der sich ebenfalls auf dem Grundstück aufhielt, versuchte vergeblich, das Feuer zu löschen und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell