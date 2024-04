Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rezeptfälscher festgenommen

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (12.04.2024) einen 31-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, ein Rezept gefälscht zu haben. Der moldawische Staatsangehörige betrat gegen 15.55 Uhr eine Apotheke in der Rotebühlstraße und legte ein Rezept für ein Arzneimittel im Wert von zirka 1.000 Euro vor. Eine aufmerksame Mitarbeiterin schöpfte jedoch Verdacht und verständigte die Polizei. Der wohnsitzlose 31-Jährige konnte noch in der Apotheke festgenommen werden und wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell