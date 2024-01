PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbruch in Fahrradgeschäft +++ Fahrräder und Scooter aus Garage gestohlen +++ Gesuchter Straftäter festgenommen +++ Gasleitung angebohrt +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Einbruch in Fahrradgeschäft,

Limburg, Brüsseler Straße, Donnerstag, 25.01.2024, bis 03:35 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist in Limburg in ein Fahrradgeschäft eingebrochen worden. Eine Polizeistreife bemerkte gegen 03:35 Uhr an dem Gewerbegebäude in der Brüsseler Straße einen rot leuchtenden Alarmmelder. Kurz darauf entdeckten die Beamten die eingeschlagene Glas-Eingangstür. Mehrere Streifen umstellten daraufhin das Fahrradgeschäft, anschließend wurde das Innere nach Einbrechern abgesucht. Diese hatten jedoch offenbar schon vor dem Eintreffen der Polizei das Weite gesucht. Nach ersten Ermittlungen haben die Unbekannten mehrere hochwertige E-Bikes aus dem Verkaufsraum entwendet und diese mit einem Fahrzeug abtransportiert. Der Schaden wird auf mindestens 40.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

2. Fahrräder und Scooter aus Garage gestohlen, Dornburg-Frickhofen, Meisenring, Dienstag, 23.01.2024, 03:10 Uhr bis 03:40 Uhr

(wie) Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Garage in Frickhofen eingestiegen und haben Wertgegenstände daraus entwendet. Die Täter überquerten Nachbargrundstücke und gelangten so in den Garten eines Einfamilienhauses im Meisenring. Dort brachen sie die Seitentür der Garage auf. Aus der Garage entwendeten die Einbrecher E-Bikes und einen E-Scooter sowie Ladegeräte. Der Tatzeitraum kann aufgrund einer Videoaufzeichung aus einem der Gärten zwischen 03:10 Uhr und 03:40 Uhr eingegrenzt werden. Die Polizei nimmt unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 Hinweise entgegen.

3. Gesuchter Straftäter festgenommen,

Limburg, Grabenstraße, Mittwoch, 24.01.2024, 11:55 Uhr

(wie) Am Mittwochmittag hat die Polizei in Limburg einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 22-Jährige war bei der Ausländerbehörde in der Grabenstraße vorstellig geworden und dort wegen seines seltsamen Verhaltens aufgefallen. Eine Streife kontrollierte den Mann daraufhin und nahm ihn zur Identitätsfeststellung fest. In der Polizeistation wurde schließlich klar, dass der 22-Jährige per Haftbefehl gesucht wurde. Da der Mann die darin geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, brachten die Beamten ihn zur Verbüßung der Freiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt.

4. Gasleitung angebohrt,

Weilburg, Zevenaarstraße, Mittwoch, 24.01.2024, 08:45 Uhr

(wie) Am Mittwochmorgen ist bei Bauarbeiten in Weilburg eine Gasleitung beschädigt worden. Gegen 08:45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Zevenaarstraße gerufen, da Bauarbeiter bei Glasfaserarbeiten eine Gasleitung beschädigt hatten. Die Einsatzkräfte eilten zu dem Mehrfamilienhaus und lokalisierten die Gefahrenstelle in dem Gebäude. Die Feuerwehr stellte den Hauptgashahn ab und lüftete den Bereich. Kurz darauf kam auch der Notdienst des Gasversorgers vor Ort und übernahm die Sicherung und Reparatur. Es kamen keine Personen zu Schaden. Für die Polizei ergaben sich keine Hinweise auf eine strafbare Handlung.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell