POL-LM: +++ Auto beschädigt +++ Mit Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen +++ Kleintransporter brennt auf B 49 +++ Verletzte bei Unfällen +++

Limburg (ots)

1. Auto beschädigt,

Limburg, Mundipharmastraße, Montag, 22.01.2024, 14:00 Uhr bis 14:40 Uhr

(wie) Am Montagnachmittag ist in Limburg ein geparkter Pkw beschädigt worden. Eine 23-Jährige hatte gegen 14:00 Uhr einen silbernen Suzuki Swift auf dem Parkplatz eines großen Supermarktes in der Mundipharmastraße abgestellt. Als sie gegen 14:40 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein Unbekannter einen langen Kratzer auf der hinteren rechten Seite des Suzuki eingeritzt hatte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

2. Mit Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen, Weilburg, Vorstadt, Montag, 22.01.2024, 13:45 Uhr

(wie) In Weilburg hat die Polizei am Montagnachmittag einen per Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Aufgrund eines Hinweises überprüfte eine Streife ein Haus in der Straße "Vorstadt". Aus einer dortigen Wohnung sollte nämlich gerade ein polizeilich gesuchter 35-Jähriger ausziehen. Die Streife traf den Gesuchten beim Räumen seiner Wohnung an und nahm ihn fest. Hierbei fanden die Beamten eine Dose mit Betäubungsmitteln und stellten diese sicher. Da er die im Haftbefehl geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde der 35-Jährige in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht. Anschließend fertigten die Beamten die nächste Strafanzeige wegen Betäubungsmittelbesitzes gegen den Mann.

3. Kleintransporter brennt auf B 49,

Limburg, Bundesstraße 49, Montag, 22.01.2024, 18:10 Uhr

(wie) Am Montagabend ist ein Kleintransporter auf der B 49 in Flammen aufgegangen. Gegen 18:10 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein, da ein Fahrzeug auf der B 49 bei Ahlbach brennen würde. Feuerwehr und Polizei eilten daraufhin auf die B 49 und fanden den bereits komplett in Brand stehenden Mercedes Sprinter in der Verbindung von der B 49 zur B 54 in Richtung Oberzeuzheim. Der Fahrer hatte sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten können. Für die Löscharbeiten wurde die Abfahrt für den Verkehr gesperrt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und den Kleintransporter löschen. Die Überreste wurden anschließend vom Abschleppdienst entfernt. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein technischer Defekt zu der Brandentstehung geführt.

4. Zwei Verletzte bei Unfall in Oberweyer, Hadamar-Oberweyer, Auf den Sechsmorgen, Montag, 22.01.2024, 13:25 Uhr

(wie) In Oberweyer sind am Montagnachmittag zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Eine 30-Jährige kam mit einem Kia von der B 49 und wollte die Oberweyerer Straße in Richtung "Auf den Sechsmorgen" überqueren. Hierbei missachtete sie die Wartepflicht am Stoppschild und fuhr in die Kreuzung ein. Eine aus Richtung Niederweyer kommende ebenfalls 30-Jährige in einem BMW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in die Seite des vorfahrtnehmenden Kia. Bei der Kollision wurden die beiden Fahrerinnen leicht verletzt und die Fahrzeuge beschädigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 9.000 EUR.

5. Von glatter Fahrbahn abgekommen,

Weilburg, Landesstraße 3020, Dienstag, 23.01.2024, 05:00 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall auf glatter Fahrbahn ist am frühen Dienstagmorgen bei Weilburg eine Frau verletzt worden. Die 23-Jährige befuhr mit einem VW die L 3020 von Löhnberg in Richtung Weilburg. In einer langgezogenen Linkskurve verlor sie, vermutlich aufgrund der Eisglätte, die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Versuch wieder auf die Fahrbahn zurückzulenken, drehte der VW nach links und prallte dort gegen die Außenschutzplanke. Anschließend drehte der Pkw weiter und prallte abermals gegen die Schutzplanke auf der rechten Seite. Bei dem Unfall wurde die 23-Jährige verletzt, weshalb der Rettungsdienst sie in ein Krankenhaus brachte. Der rundherum stark beschädigte VW wurde abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 4.600 EUR.

