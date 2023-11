Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 231129-2-pdnms Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruch, Wattenbek

Wattenbek (ots)

Wattenbek/Am 28.11.2023 in der Zeit von 08.30 Uhr bis 21.00 Uhr brachen bisher Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Pommernweg in Wattenbek ein. Die Bewohner hatten das Haus zuvor verlassen und kehrten erst um 21.00 Uhr wieder nach Hause zurück. Dabei stellten sie fest, dass die rückwärtige Kellertür aufgehebelt wurde und die/der Täter so in das Gebäude gelangt sind. In dem EFH wurden alle Räume durchsucht, zudem standen diverse Schranktüren offen und die Schubladen waren herausgezogen. Gestohlen wurden u. a. diverse Schmuckgegenstände. Die Kriminalpolizei Neumünster bittet um Zeugenhinweise, die zur Aufklärung des Sachverhaltes dienen unter der Tel. 04321/9450.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Heinrich

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell