Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 231129-1-pdnms Polizeiliche Kontrollen im DOC, Neumünster

Neumünster (ots)

Neumünster/Kolleginnen und Kollegen des 1. und 2. Polizeireviers in Neumünster haben am 24.11.2023 in der Zeit von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr einen Kontrolleinsatz im DOC in Neumünster durchgeführt. Das DOC ist nach wie vor sehr stark frequentiert, weshalb auch zum Anlass des sog. "Black-Friday" mit einem hohen Besucheraufkommen und damit einhergehenden Eigentumsdelikten wie Ladendiebstählen zu rechnen war. Durch die zivil bekleideten Einsatzkräfte konnten vier männliche Person vorläufig festgenommen werden, die bei der Begehung von gewerbsmäßigem Ladendiebstahl beobachtet wurden. Des Weiteren wurde eine Anzeige wegen Beleidigung und eine wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt. Die Polizei wird auch zukünftig Einsätze dieser Art im DOC durchführen. .

