POL-NMS: 231127-3-pdnms Verkehrsunfall Fußgänger - PKW, Büdelsdorf

Neumünster (ots) - Die Polizeistation Mitte führte jeweils am 21.11.2023 zwischen 08.30 -10.30 Uhr und am 23.11.2023 zwischen 13.15 - 13.50 Uhr mit jeweils sechs Beamten Verkehrskontrollen an der Altonaer Straße in Höhe der Holstenschule durch. Im Kontrollzeitraum kam es an den beiden Tagen zu insgesamt 38 Ordnungswidrigkeitenanzeigen, wovon 35 Anzeigen auf zu ...

