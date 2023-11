Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 231127-2-pdnms Viele Anzeigen wegen zu schnellen Fahrens in Neumünster

Neumünster (ots)

Die Polizeistation Mitte führte jeweils am 21.11.2023 zwischen 08.30 -10.30 Uhr und am 23.11.2023 zwischen 13.15 - 13.50 Uhr mit jeweils sechs Beamten Verkehrskontrollen an der Altonaer Straße in Höhe der Holstenschule durch.

Im Kontrollzeitraum kam es an den beiden Tagen zu insgesamt 38 Ordnungswidrigkeitenanzeigen, wovon 35 Anzeigen auf zu schnelles Fahren im Bereich der Tempo 30 Zone entfielen.

Es wurden außerdem Anzeigen wegen Nutzung des Smartphones und abgelaufener Hauptuntersuchung gefertigt. Ein Verkehrsteilnehmer beschleunigte sein Fahrzeug vor der Schule noch. Auf den Fahrer kommt wegen des Verursachens von Lärm ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro zu.

Vor allem erschreckend war die hohe Anzahl an Verkehrsteilnehmern, die durch zu schnelles Fahren auffielen.

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell